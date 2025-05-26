CNBC: Американский бизнес нашел способ обойти пошлины Трампа

Американские импортеры вспомнили закон от 1988 года, который может помочь им нивелировать последствия торговых войн, развязанных Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNBC. Бизнес стал активно пользоваться так называемым правилом первой продажи, по которому импортные пошлины рассчитываются на основании самой первой продажи товара в цепочке трансакций. Например, в случае с товаром из Китая он должен быть сначала продан китайским производителем посреднику, а уже тот должен перепродать товар импортеру в США.

«Когда в ходе первого срока Трампа были введены 25-процентные пошлины (на китайские товары в 2018 году), тогда-то мы и начали получать звонки. С введением новых пошлин люди снова стали вспоминать о правиле первой продажи»,— сообщил CNBC партнер американской консалтинговой фирмы Moss Adams Сид Парути.

Как отмечает телеканал, воспользоваться этим правилом на практике не так просто. Импортеру нужно доказать, что товар изначально предназначался для продажи в США, а все посредники — полностью независимые от импортера юрлица. Наконец, для подачи заявки в Таможенно-пограничную службу США импортеру необходимо знать изначальную цену на товар, установленную производителем. А посредники далеко не всегда предоставляют такие данные. Исходя из всего этого, правилом первой продажи чаще всего пользуются продавцы люксовых товаров, где наценки изначально велики, а значит, ритейлер может сэкономить значительные суммы.

Кирилл Сарханянц