«Нью-Йорк» сократил отставание от «Индианы» в полуфинале play-off НБА

«Нью-Йорк Никс» на выезде обыграл «Индиана Пейсерс» в третьем матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и сократил отставание в серии до четырех побед — 1:2.

Встреча завершилась со счетом 106:100. Больше всего очков набрал баскетболист «Никс» Карл-Энтони Таунс (24). В составе «Индианы» самым результативным игроком стал Тайриз Хэлибертон (20).

Четвертый матч серии пройдет в ночь на 28 мая в Индианаполисе.

Таисия Орлова