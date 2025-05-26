Афганских представителей пригласили на форум по безопасности в Москве

Афганистан впервые примет участие в российском форуме высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщил Совет безопасности РФ. Мероприятие пройдет в Москве.

«Впервые в мероприятии примут участие представители новых кабульских властей»,— рассказали ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

Ранее глава Минюста Афганистана выступил на совещании министров юстиции под председательством главы Минюста РФ Константина Чуйченко. Там представитель Афганистана рассказал, что «Талибан» (движение признано в России террористическим и запрещено) готов сотрудничать только с теми странами, которые уважают «исламские ценности, национальный суверенитет и достоинство исламского эмирата».