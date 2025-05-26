Инвестиции в плодово-ягодную отрасль СКФО превысят 20 млрд рублей

Северный Кавказ планирует запустить 10-11 новых плодово-ягодных предприятий с общим объемом инвестиций 20,5 млрд руб., что увеличит производство на 125 тыс. т в год. Об этом сообщил директор Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка Алим Сокуров на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Высокий природно-климатический потенциал региона, внедрение современных технологий и накопленный опыт позволяют сохранить эти темпы роста», — отметил Алим Сокуров.

Важным фактором развития садоводства станет расширение логистической инфраструктуры, в частности, строительство новых плодохранилищ. В ближайшие 5-6 лет на Кавказе появятся хранилища общим объемом 254 тыс. т в год, что потребует дополнительных инвестиций в размере 39 млрд руб.

Основная часть проектов по развитию садоводства и логистике будет воплощена в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Россельхозбанк участвует в финансировании этих инициатив. Банк направил на поддержку плодово-ягодного направления в России 20,4 млрд руб., из которых 5,2 млрд руб. (25%) в СКФО.

Николай Аксенов