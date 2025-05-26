Группу омичей осудили за мошенничество и грабеж на 15 млн рублей

Омский областной суд вынес приговор в отношении пяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 309 УК РФ (принуждение к даче показаний) и ст. 330 УК РФ (самоуправство), сообщает прокуратура региона. Подсудимым назначили от семи до 13 лет колонии строгого режима.

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По версии следствия, в 2017 году ранее судимый 57-летний омич привлек сына и трех знакомых для проведения мошеннической схемы. Фигуранты дела сообщали жертвам, что готовы помочь в обналичивании денег. Когда злоумышленники получали средства, они переставали выходить на связь с клиентами. От действий мошенников пострадали четыре человека, общая сумма ущерба превысила 9 млн руб.

Кроме того, установили правоохранители, в июле 2020 года преступники похитили автомобиль BMW из гаража на ул. Энтузиастов в Омске, а через месяц — оборудование и имущество местного пейнтбольного клуба на общую сумму 2,5 млн руб.

В конце того же года преступная группа вынудила представителя юрлица предоставить им доступ к расчетным счетам организации. Фигуранты дела похитили у фирмы более 1 млн руб. Другого представителя компании злоумышленники заставили передать им 2,5 млн руб. В обоих случаях обвиняемые угрожали жертвам оружием.

Александра Стрелкова