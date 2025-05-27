Бывший пермский депутат покинул федеральную генкомпанию

Бывший депутат гордумы Перми Александр Колбин этой весной покинул должность замгендиректора «Т Плюс». В компании он курировал капитальное строительство. Бывший топ-менеджер сообщил «Ъ-Прикамье», что пока нигде не трудоустроился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avkolbin.wordpress.com Фото: avkolbin.wordpress.com

Господин Колбин входил в команду гендиректора «Т Плюс» Александра Вилесова, возглавлявшего крупнейшую частную генкомпанию с апреля 2023 года. В конце прошлого года он покинул свой пост, уступив должность бывшему замглавы Минэнерго Павлу Сниккарсу.

Господин Вилесов ранее работал в Перми замруководителя дивизиона КЭС-Холдинга «Генерация Урала» по экономике и финансам и в «Т Плюс» собрал управленческую команду, в том числе из пермяков.

Другой бывший пермский депутат и чиновник — Алексей Храпков, пришедший в «Т Плюс» во время руководства Александра Вилесова, продолжает работу. Он занимает должность директора по тепловому бизнесу.