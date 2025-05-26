Жители Удмуртии назвали главным фактором «работы мечты» положительные эмоции

Жители Удмуртии назвали ключевым фактором «работы мечты» наличие положительных эмоций, а не стресса — так считают 58% респондентов, следует из опроса сервиса hh.ru. Его провели в первом квартале 2025 года. Еще 52% опрошенных отметили уважительное поведение начальника и хорошие отношения в коллективе. Этот фактор наиболее важен для молодых сотрудников в возрасте 18-24 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Почти половина жителей республики отметили, что идеальной работой считается та, которая позволяет соблюдать баланс между карьерой и личной жизнью. Это мнение разделяют 48% респондентов. Еще 45% опрошенных указали, что зарплата должна покрывать все затраты. Чуть более трети жителей указали факторами «работы мечты» отсутствие задержек с выплатами, переработок и необходимости задерживаться.

27% жителей отметили три фактора, которые вкладывают в понятие «работы мечты»: возможность карьерного роста и профессионального развития, отсутствие скуки, расположение офиса рядом с домом. 18% респондентов указали безопасность, еще по 12% — то, что работа должна «вписываться в образ жизни», а также приносить пользу обществу. Наличие гибридного графика назвали фактором «работы мечты» лишь 9% респондентов.