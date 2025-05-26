Здание кинотеатра «Искра» исключили из реестра объектов культурного наследия

Здание бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте Октября в Уфе исключено из единого государственного реестра объектов культурного наследия. Об этом следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованного 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Год назад к выводам о необходимости исключить здание из реестра пришли члены экспертной комиссии. Они исследовали здание по заказу его владельца —уфимского ООО «Компания ГДК». «В ходе экспертизы установлено, что объект экспертизы не является уникальным произведением архитектуры, возведен по типовому проекту с использованием строительных деталей и конструкций массового заводского изготовления и имеет большое количество аналогов на территории Российской Федерации и бывших республик Советского Союза»,— отмечали эксперты.

Здание кинотеатра «Искра» было возведено в 1968–1970 годах по проекту типового кинотеатра на 800 мест. В результате ряда реконструкций, проводившихся в 2000—2010-х годах, к нему были пристроены дополнительные корпуса. Владельцами здания были компании «Флейм» и «Лира». В результате их банкротства «Искра» была продана на торгах «Компании ГДК», которая предложила за недвижимость 120 млн руб.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в «Компании ГДК», здание «Искры» будет сохранено. «Его необходимо частично реконструировать, но о сносе и строительстве многоэтажки на его месте речи не идет. После завершения работ в здании появятся большой фитнес-клуб, детские развивающие студии, кафе, магазины и офисы»,— пояснили в компании.

Олег Вахитов