На Дону при пожаре скончалась 72-летняя женщина

В Заветинском районе на пожаре скончалась 72-летняя женщина. Огонь на площади 24 кв. м был потушен силами сотрудников МЧС России и добровольцев, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника, инцидент произошел в х. Никольском — загорелся вагончик, используемый как животноводческая ферма. При тушении огня пожарные обнаружили тело погибшей.

Спасатели напоминают: во избежание трагедии, связанной с курением, оборудуйте место для курения пепельницей, тщательно убедитесь в полном погашении сигареты, установите пожарный извещатель – он поможет вовремя заметить опасность.

Валентина Любашенко