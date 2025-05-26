Астраханский ИП заплатил 1,2 млн за нарушение правил пребывания иностранцев

В Астраханской области индивидуальный предприниматель (ИП) заплатил 1,2 млн руб. за нарушение правил пребывания иностранных работников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Согласно релизу, 69-летний астраханец, занимающийся овощеводством, привлек к выращиванию огурцов в теплицах трех граждан одной из стран Восточной Азии. На российской территории они находились на законных основаниях, у них было разрешение на работу. При этом ИП не уведомил в срок до семи дней органы внутренних дел о прибытии иностранцев в конкретное место.

В рамках составленных в отношении ИП протоколов об административном правонарушении (ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ) его оштрафовали на 1,2 млн руб. Астраханец заплатил указанную сумму.

Павел Фролов