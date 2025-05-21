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В Краснодаре почти в 5 раз вырос ввод многоквартирного жилья в 2025 году

В Краснодаре за первый квартал 2025 года сдали в эксплуатацию 587,4 тыс. кв. м многоквартирного жилья, что в 4,7 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Информация об этом содержится в материалах управления экономики администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общий объем введенного жилья в Краснодаре за январь—март 2025 года составил 828,3 тыс. кв. м, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. При этом строительство индивидуальных частных домов увеличилось незначительно — на 3,8%, достигнув 240,9 тыс. кв. м.

Объем работ по направлению «строительство» в Краснодаре за первый квартал 2025 года превысил 12,2 млрд руб., что практически соответствует уровню прошлого года с ростом в 0,3%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с начала 2025 года в Краснодарском крае выдали 77 разрешений на строительство многоквартирных домов с совокупной площадью 338,2 тыс. кв. м. По итогам всего 2024 года на территории региона муниципалитетами было выдано 304 разрешения на строительство жилья общей площадью 1,59 млн кв. м.

Анна Гречко

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