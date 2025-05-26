У кубанских производителей выявили фальсификацию молочной продукции

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело внеплановые проверки ряда кубанских производителей молочной продукции в период с 29 апреля по 15 мая 2025 года. Поводом стали зафиксированные случаи фальсификации молочной продукции на территории России, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Объектами контрольных мероприятий стали трое индивидуальных предпринимателей. В ходе проверки на предприятии одного из них было выявлено хранение немаркированной продукции общим весом 835,6 кг — отсутствовали сведения о дате изготовления и сроках годности. Также обнаружены куриные яйца в объеме почти 2,1 тыс. штук и молочная продукция с истекшим сроком годности — 64,6 кг.

По итогам проверки вся выявленная продукция, нарушающая требования законодательства, была изъята из оборота и уничтожена в установленном порядке.

Вячеслав Рыжков