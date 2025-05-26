Суд взыскал с РЖД 350 тысяч руб. за гибель пешехода в Нижнем Тагиле

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила обязал ОАО «РЖД» выплатить 350 тыс. рублей компенсации за гибель пешехода в районе станции Сан-Донато, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что инцидент произошел 30 мая 2021 года на 354 км Свердловской железной дороге (СвЖД): нетрезвый 54-летний житель ночью попал под поезд и погиб. Через несколько лет иск в интересах матери и брата погибшего был подан Нижнетагильским транспортным прокурором с требованием компенсировать моральный вред за гибель близкого родственника.

Суд признал, что вины РЖД в происшествии нет, но по закону компания несет ответственность как владелец источника повышенной опасности. Было установлено, что погибший сам грубо нарушил правила безопасности, так как находился на железнодорожных путях в темное время суток, будучи сильно пьяным. Эти обстоятельства повлияли на размер компенсации: мать погибшего получит 250 тыс. руб., а его брат — 100 тыс. руб. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, в начале января вблизи станции Екатеринбург-Сортировочный под грузовым поездом погиб 29-летний работник железной дороги, пытавшийся сократить путь, пролезая под вагоном. В этот момент состав начал движение, в результате чего нарушитель погиб.

Ирина Пичурина