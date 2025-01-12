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В Свердловской области под грузовым поездом погиб 29-летний мужчина

В Свердловской области следователи Центрального МСУТ СКР выясняют обстоятельства смерти 29-летнего работника железной дороги, пытавшегося сократить путь, пролезая под вагоном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту гибели работника железной дороги следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ

По факту гибели работника железной дороги следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По факту гибели работника железной дороги следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, инцидент произошел днем 7 января на 1809-м км, вблизи железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный. Чтобы сократить путь, работник железной дороги полез под вагонами грузового поезда. В этот момент состав начал движение, в результате чего нарушитель погиб.

Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи СК на транспорте проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Анастасия Таначева

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