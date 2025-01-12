В Свердловской области под грузовым поездом погиб 29-летний мужчина

В Свердловской области следователи Центрального МСУТ СКР выясняют обстоятельства смерти 29-летнего работника железной дороги, пытавшегося сократить путь, пролезая под вагоном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По факту гибели работника железной дороги следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ По факту гибели работника железной дороги следователи начали проверку по ст. 263 УК РФ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, инцидент произошел днем 7 января на 1809-м км, вблизи железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный. Чтобы сократить путь, работник железной дороги полез под вагонами грузового поезда. В этот момент состав начал движение, в результате чего нарушитель погиб.

Центральное МСУТ СК России организовало проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи СК на транспорте проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Анастасия Таначева