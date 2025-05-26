В Ростовской области площадь универмагов выросла на 32% в 2025 году

Общая площадь универмагов в Ростовской области с начала 2025 года выросла на 32%. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на аналитиков CORE.XP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным экспертов, в апреле текущего года торговые пространства универмагов региона составили 4,7 тыс. кв. м, что превышает показатели 2024 года на 1,1 тыс. кв. м. Увеличение площадей произошло благодаря расширению сети «lady gentleman STREET», открывшей магазин в ТРЦ «Мега Ростов-на-Дону» на месте бывшего «Just Clothes». Рост числа открытий универмагов в 2025 году особенно заметен на фоне снижения активности в 2024 году.

«Всплеск развития такого формата произошел в 2023-м, он был связан с активным ростом российских брендов, увеличением доступных торговых площадей и ростом доверия покупателей к отечественным маркам»,— отметила Евгения Прилуцкая, директор отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP.

Формат универмага сохраняет популярность благодаря мультибрендовости, удобству для клиентов и гибкости для производителей. К качественным универмагам относятся мультибрендовые магазины площадью более 200 кв. м, расположенные в торговых центрах или отдельно стоящих зданиях. Однако, их дальнейшее развитие зависит от способности адаптироваться к меняющимся предпочтениям покупателей и созданию уникального торгового опыта, считают аналитики платформы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что рынок торговой недвижимости Дона ориентирован на развитие центров районного формата.

Валентина Любашенко