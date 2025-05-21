Донской рынок торговой недвижимости ориентирован на развитие центров районного формата

Формат торгово-развлекательной недвижимости Ростовской области меняется в сторону небольших, встроенных в жилую и транспортную инфраструктуру ТРЦ. Ушедших из страны иностранных арендаторов оперативно заменили отечественные, обеспечив прежнюю наполняемость объектов. Результаты исследования аналитики NF Group предоставили «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Донской рынок торговой недвижимости демонстрирует сдержанную динамику, характеризующуюся умеренным вводом новых объектов и переориентацией существующих площадей. В 2024 году ключевыми событиями стали открытия районных ТЦ и адаптация ритейла к изменению потребительского поведения, а на 2025 год запланировано расширение инфраструктуры в городах-миллионниках и туристических кластерах»,— рассказала «Ъ-Ростов» региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

По данным аналитиков NF Group, в 2024 году в Ростовской области преобладало открытие торговых центров районного формата, ориентированных на удовлетворение базовых потребностей населения.

Так, 2024 году в Ростове был открыт ТЦ «Катальпа». Его общая площадь составляет 3,3 тыс. кв. м, а арендопригодная площадь — 2,3 тыс. кв. м. Кроме того, в мае 2025 года в микрорайоне Левенцовка запланирован к открытию ТЦ «Новая провинция». Это комплекс из девяти двухэтажных зданий с общественными пространствами. Объект рассчитан на 90 арендаторов, что, по мнению аналитиков, усилило конкуренцию в сегменте услуг на территории спального района (6,8 тыс. кв. м общей площади и 6,7 тыс. кв. м арендопригодной площади).

На сегодняшний день серьезную конкуренцию для традиционных торговых центров создает интернет-торговля, считает Генеральный директор АО «РАМО-М» Алексей Бузмаков. Однако, по его мнению, у ТЦ остаются важные преимущества, которые они могут предложить.

«Например, у покупателей есть возможность лично осмотреть и примерить товары перед покупкой, что имеет особое значение для таких категорий, как одежда, обувь и аксессуары. Но все же основным преимуществом торговых центров является их многофункциональность. ТРЦ предлагают не только магазины, но и разнообразные развлекательные зоны, заведения общественного питания, детские центры и прочее»,— резюмировал господин Бузмаков в интервью «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко