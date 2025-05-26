На Кубани объем закладки молодых садов вырос в 1,5 раза в I квартале 2025 года

В Краснодарском крае за первые три месяца 2025 года заложили 224,2 га садов интенсивного типа, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается в материалах регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ, Коммерсантъ

По данным ведомства, на 1 апреля 2024 года аграрии региона заложили 150 га молодых садов. Кроме того, опережающими темпами ведется установка систем капельного орошения: в I квартале 2024 года технология появилась на 34 га, а за указанный период 2025 года — на 189 га.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в 2025 году в регионе планируют заложить около 1,4 тыс. га садов и сохранить лидирующие позиции по производству фруктов и ягод в стране.

В 2024 году в крае собрали рекордные 660 тыс. т плодов и ягод. Специалисты прогнозируют, что в 2025 году урожай превысит прошлогодний показатель.

Анна Гречко