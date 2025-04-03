Садоводы Кубани получат 1,3 млрд рублей господдержки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региональные садоводы в 2024 году получат свыше 1,3 млрд руб. господдержки. Средства направят на закладку питомников, многолетних насаждений и их содержание, а также гранты по программе «Малый сад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным администрации, в Краснодарском крае площадь плодовых и ягодных насаждений составляет 30 тыс. га, более 90% из которых — интенсивного и суперинтенсивного типа. В 2025 году власти планируют заложить еще 1,4 тыс. га садов и сохранить региональное лидерство в отрасли.

С начала года в крае высажено 225 га новых насаждений, наибольшие объемы отмечены в Славянском, Кореновском и Красноармейском районах, а также в Анапе. В 2023 году Краснодарский край собрал рекордные 660 тыс. т фруктов и ягод, а в 2024 году, по прогнозам аграриев, урожай может превысить этот показатель.

В регионе работают 28 плодовых питомников, которые в 2024 году произвели 6,5 млн сертифицированных саженцев. По данным краевых властей, за последние 10 лет урожайность выросла на 41% и достигла 248 ц/га, что превышает среднероссийские показатели.

Вячеслав Рыжков