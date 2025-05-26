В Прикамье хлебокомбинат признан банкротом

Прикамское ООО «Губахахлеб» признано несостоятельным, свидетельствует картотека краевого арбитражного суда. 16 мая в отношении общества введено конкурсное производство. Заявление о признании банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника поступило в конце декабря 2024 года. В его обосновании указано, что размер требований по уплате налоговых платежей и сборов составляет 3,5 млн руб., задолженность по выплате заработной платы работникам — 554 тыс. руб.

Из представленных в суд документов установлено, что ООО «Губахахлеб» имеет задолженность не только перед работниками по выплате заработной платы и ФНС России, но и перед ООО «Птица-Мельница», ООО «Интерпак», ООО «Альянс-М», ИП Романовым С. И., ЗАО «Чусовская мельница», ООО «Региональная торговая компания», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», ООО «Гарант-Пак», ООО «РТК», ООО НПФ «Пермхимпродукт». Сумма требований кредиторов — 24,9 млн руб. Следующее заседание по делу состоится 6 октября.

По данным Rusprofile, ООО «Губахахлеб» зарегистрировано в 1998 году. Занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 100% долей компании принадлежит Рафаелу Егояну. Чистый убыток в 2024 году составил 29 млн руб., выручка — 196 млн руб. Согласно официальному сайту, компания выпускает хлебобулочную продукцию под брендом «Сдобен край».