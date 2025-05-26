Средний доход инженеров-конструкторов в Петербурге составил около 119 тыс. рублей

Медианный доход инженеров-конструкторов за год вырос в Петербурге на 19% — примерно до 119 тыс. рублей. Зарплаты для различных направлений этой профессии проанализировали эксперты рекрутинговой платформы hh.ru, результаты исследования опубликовала пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, указанная специальность демонстрирует наибольший показатель дохода в вакансиях для инженеров. Меньше всего сегодня компании города готовы платить инженерам по охране труда (до 90 тыс. рублей).

При этом самые высокие предложения зарплат по инженерным специальностям на платформе сейчас можно найти в Москве (главный инженер проекта, 355 тыс. руб. в месяц на руки), Красноярске (инженер-наладчик, 350 тыс. руб. за вахту, на руки). В Петербурге инженеру путей сообщения готовы платить 300 тыс. руб. в месяц (на руки).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на фармацевтов в Петербурге за год вырос на 23%.

Дарья Астанина