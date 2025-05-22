Нехватка специалистов: спрос на фармацевтов в Петербурге за год вырос на 23%

Спрос на фармацевтов в Петербурге за год вырос на 23%. Об этом сообщила платформа онлайн-рекрутинга hh.ru, которая пронализировала вакансии фармацевтов-провизоров в России и выяснила, какую зарплату им предлагают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За первые четыре месяца в стране открыли 17,2 тыс. вакансий в указанной сфере. Чаще всего фармацевтов ищут в Москве — три тысячи объявлений. Подмосковье по этим показателям практически не уступает столице. Для сравнения, в Петербурге с начала года разместили более тысячи вакансий. Это на 23% больше, чем в 2024 году.

Что касается зарплат, то в среднем по стране фармацевтам в период с января по апрель платили 68 тысяч рублей. Это на 6,5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Петербуржцам готовы заплатить в этой сфере около 70 тысяч рублей. Максимальные зарплаты для специалистов в этой области достигают почти 100 тысяч рублей.

Для понимания, в Москве фармацевтам предлагают 91 тысячу рублей, в Подмосковье — 87 тысяч рублей, в Мурманской области — 85 тысяч рублей, в ЯНАО — 98,5 тысяч рублей. При этом специалисты в этой сфере остаются одними из самых дефицитных. В среднем по России на одну вакансию фармацевта претендуют порядка 1,8 активных резюме. Здоровый баланс для рынка труда – не менее 5-8 резюме на одно место.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что зарплаты строителей в Петербурге почти на 20 тысяч рублей обошли средний доход горожанина.

Андрей Маркелов