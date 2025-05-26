Меняйло: Республика подпишет соглашения со Сбербанком и OZON на КИФе

Северная Осетия представила на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах инвестиционный портфель из 25 проектов на общую сумму 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Меняйло / t.me Фото: Сергей Меняйло / t.me

«В портфеле республики 25 проектов на 160 млрд руб. Это новые объекты на Мамисоне, строительство IT-деревни, создание курорта Кармадон Village, строительство производственно-складского комплекса по розливу бутилированной воды Aurus и многие другие важные для республики предпринимательские инициативы»,— комментирует господин Меняйло.

По словам главы региона, реализация этих проектов позволит создать 6,7 тыс. новых рабочих мест и даст импульс развитию республики. Стенд Северной Осетии демонстрирует достижения и перспективные направления для инвестиций в туризме, агропромышленном комплексе и промышленности.

Деловая программа республики на форуме включает участие в пленарном заседании и заседании Правительственной комиссии по развитию СКФО под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также ряд рабочих встреч с представителями федеральных структур и крупного бизнеса.

В рамках форума Северная Осетия планирует подписать соглашения о партнерстве с маркетплейсом OZON, Сбербанком, Санкт-Петербургским Технологическим институтом и другими компаниями из различных сфер.

Кавказский инвестиционный форум с участием 5 тыс. представителей из 25 стран начал работу в выставочном комплексе МинводыЭКСПО на Ставрополье.

Тат Гаспарян