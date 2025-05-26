В Ярославль придет летняя жара

На этой неделе в Ярославле температура воздуха поднимется до +29°С. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

В понедельник, вторник и среду в городе ожидается +28°С с переменной облачностью. Самыми теплыми днями недели станут четверг и пятница, 29 и 30 мая, — в эти дни прогнозируется +29°С. Если в четверг будет солнечно, то в пятницу возможен большой дождь.

Осадки сохранятся и на выходные: в субботу точно будет дождь при температуре воздуха +27°С, а в воскресенье осадки ожидаются временами при +23°С. По ночам будет от +13 до +15°С, дожди также в выходные.

Алла Чижова