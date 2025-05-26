В Челябинской области благосостояние семей с детьми снизилось в 2024 году

В 2024 году в Челябинской области снизился уровень материального благосостояния семей. Размер потенциально возможного ежемесячного денежного остатка после минимальных расходов в семьях с двумя детьми по сравнению с 2023 годом сократился на 19% или почти на 9 тыс. руб., до 37,2 тыс. руб. (46,2 тыс. было в 2023 году). Такие данные представлены в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей, подготовленном «РИА Новости».

Потенциально возможный остаток средств в семьях с одним ребенком в Челябинской области в 2024 году в среднем составил 55 тыс. руб. За год эта сумма сократилась на 12% или на 7,7 тыс. руб. В 2023 году она составляла 62,8 тыс. руб. При этом в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей Челябинская область за год поднялась на пять позиций и заняла 22 место.

В целом по России потенциально возможный денежный остаток в среднестатистической семье с двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат составил 37,7 тыс. руб. Это более, чем в два раза меньше, чем было в 2023 году, когда остаток составлял 79,4 тыс. руб.

Рейтинг регионов по уровню благосостояния рассчитывался по потенциально возможному денежному остатку семьи с двумя работающими родителями, получающими медианную зарплату, и двумя детьми после минимальных расходов (сумма прожиточных минимумов трудоспособных и детей в регионе). Авторы исследования подчеркивают, что в реальности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где в семьях с двумя детьми после минимальных трат может остаться 125,1 тыс. руб. Также в первой тройке Ханты-Мансийский АО (почти 87 тыс. руб.) и Магаданская область (75 тыс.). Самый низкий уровень благосостояния семьей в Ингушетии, где две средние в регионе зарплаты не покроют минимальные расходы семьи с двумя детьми. В этом регионе отрицательный денежный остаток составляет 16 тыс. руб. Также отрицательный показатель в Чечне (-14 тыс. руб.), Кабардино-Балкарии (-13,1 тыс.), Дагестане (-5,4 тыс.), Карачаево-Черкессии (-4,8 тыс.) и Северной Осетии (-1,3 тыс.).