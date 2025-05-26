Житель Саратова пойдет под суд за насилие в отношении полицейского

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 30-летнего местного жителя уголовное дело о применении насилия против сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 1 мая текущего года полицейские в ходе несения службы на ул. Ломоносова д. 17 обратили внимание на нетрезвого мужчину в общественном месте. Они попросили его пройти в отдел полиции для составления процессуальных документов и привлечения его к административной ответственности. Мужчина ударил одного из стражей порядка головой по туловищу.

Фигурант в полном объеме признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов