Пермское УФАС заподозрило «Т-Банк» в нарушении закона о рекламе

Пермское УФАС возбудило дело в отношении «Т-Банка». Основанием для этого стало нарушение кредитным учреждением закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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Ранее в УФАС поступила жалоба жителя Перми на нежелательную рекламу финансовых услуг АО «Т-Банк», полученную на электронную почту абонента без его предварительного согласия. Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на ее получение.

В случае если банк будет признан виновным, ему грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.