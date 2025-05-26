обновлено 09:40
Пермское УФАС заподозрило «Т-Банк» в нарушении закона о рекламе
Пермское УФАС возбудило дело в отношении «Т-Банка». Основанием для этого стало нарушение кредитным учреждением закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Фото: 2Gis
Ранее в УФАС поступила жалоба жителя Перми на нежелательную рекламу финансовых услуг АО «Т-Банк», полученную на электронную почту абонента без его предварительного согласия. Закон о рекламе запрещает распространять рекламу, в том числе посредством электронной почты, при отсутствии предварительного согласия адресата на ее получение.
В случае если банк будет признан виновным, ему грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.