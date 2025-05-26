Депутат Аксаков допустил введение запрета по числу банковских карт осенью

В Госдуму внесут законопроект, ограничивающий количество банковских карт на одного человека. Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива может вступить в силу осенью после рассмотрения в июне.

Центробанк предложил этот закон для борьбы с дропперами, создающими множество счетов для вывода украденных средств. Новый закон позволит каждому гражданину иметь не более 20 банковских карт, а в одном банке — не более пяти.

Эксперты считают, что эта мера коснется небольшой части клиентов, так как менее 0,5% клиентов имеют более 20 карт. Однако запрет может повлиять на несколько сотен тысяч человек. Добросовестные клиенты, которые активно пользуются разными финансовыми организациями ради выгодных ставок и кешбэка, могут столкнуться с неудобствами.