Двух жителей Челябинской области осудят за попытку сбыть 10 кг мефедрона

Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрит уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, они приобрели 10 кг мефедрона для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что в сентябре 2024 года соучастники купили у неустановленного лица в интернете мефедрон, который был размещен в тайнике в лесу Сосновского района. Их задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области, когда они прибыли на место за наркотиком.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).