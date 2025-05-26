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Двух жителей Челябинской области осудят за попытку сбыть 10 кг мефедрона

Сосновский районный суд Челябинской области рассмотрит уголовное дело двух местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, они приобрели 10 кг мефедрона для дальнейшей продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствие установило, что в сентябре 2024 года соучастники купили у неустановленного лица в интернете мефедрон, который был размещен в тайнике в лесу Сосновского района. Их задержали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области, когда они прибыли на место за наркотиком.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

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