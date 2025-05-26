Экспорт сельхозпродукции СКФО в 2024 году принес 73 млн долларов

Северо-Кавказский федеральный округ получил 73 млн долларов от экспорта сельхозпродукции в 2024 году, сохранив последнее место в России по объёму экспортной выручки с преобладанием товаров низкой ценовой категории. Следует из аналитического обзора «Тренды развития инвестиционного потенциала экспорта продукции АПК в 2024 г.» Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (Агроэкспорт).

Согласно обзору Агроэкспорта, на Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа приходится около 1,2% от общего объема прогнозируемой экспортной выручки.

В структуре экспорта СКФО доминирует продукция низкой ценовой категории — 85%. Товары средней ценовой категории составляют 15%, а продукция высокой ценовой категории отсутствует.

В отраслевой структуре экспортной выручки СКФО лидирует масложировая отрасль с показателем 62%. На втором месте находится пищевая промышленность — 26%, на третьем — мясная продукция с долей 12%.

При этом Северный Кавказ занимает ведущие позиции в российском виноградарстве, обеспечивая более 43% общего объема производства в стране. Наряду с овцеводством, где регион обеспечивает более 40% российского объема производства и поголовья, виноградарство является приоритетным направлением развития экономики СКФО.

Николай Аксенов