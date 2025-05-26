В Оренбурге кладовщиков кондитерского цеха обвиняют в хищении сырья для тортов
Прокурор Ленинского района Оренбурга утвердил обвинение по уголовному делу в отношении двух кладовщиков кондитерского цеха. Им инкриминировано совершение преступления по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По версии следствия, два 40-летних обвиняемых договорились похитить сырье, которое предназначалось для производства тортов. Мужчины перенесли в автомобиль продукты стоимостью свыше 140 тыс. руб.
Фигурантов остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили в транспортном средстве 100 кг сливочного масла, 100 л сливок и 110 банок сгущенного молока без сопроводительных документов. Обвиняемый признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.