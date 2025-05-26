В Оренбурге кладовщиков кондитерского цеха обвиняют в хищении сырья для тортов

Прокурор Ленинского района Оренбурга утвердил обвинение по уголовному делу в отношении двух кладовщиков кондитерского цеха. Им инкриминировано совершение преступления по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, два 40-летних обвиняемых договорились похитить сырье, которое предназначалось для производства тортов. Мужчины перенесли в автомобиль продукты стоимостью свыше 140 тыс. руб.

Фигурантов остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили в транспортном средстве 100 кг сливочного масла, 100 л сливок и 110 банок сгущенного молока без сопроводительных документов. Обвиняемый признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

Руфия Кутляева