В Москве прошла церемония награждения лауреатов Строгановской премии

Вчера в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко прошла церемония вручения Строгановской премии.

В номинации «Лидер малого бизнеса» премию получил председатель совета директоров группы компаний «Ирень» Иван Шаравьев. Победителем в номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи» признан заслуженный учитель РФ, основатель пермской физико-математической школы №146 с углубленным изучением математики, физики, информатики Александр Корзняков. В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранения культурного наследия Прикамья» награда присуждена генеральному директору ГКБУК «Пермский дом народного творчества “Губерния”», заслуженному работнику культуры Татьяне Санниковой. Лауреатом номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» стал организатор и художественный руководитель Краевой специальной музыкальной школы Павел Милюков.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» премия присуждена кандидату медицинских наук, врачу высшей квалификационной категории, главному врачу ГАУЗ ПК «ГКБ №4», кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Андрею Ронзину. Лауреатом номинации «За высокие достижения в науке и технике» стала доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой офтальмологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера Татьяна Гаврилова.

В номинации «За высокие достижения в спорте» премию получила заслуженный тренер России, кавалер ордена Почета, тренер-преподаватель по спорту лиц с поражением ОДА в ГБУ ПК «ЦСП по адаптивным видам спорта» Татьяна Лодочникова. Лауреатом номинации «За честь и достоинство» признан ветеран специальной военной операции (СВО), кавалер двух орденов Мужества Радик Ахметчин.

В специальной номинации «Лидер общественного голосования» победителем стал учредитель Пермской региональной общественной организации «Ветераны Тарнопольско-Берлинской орденов Богдана Хмельницкого II степени и Красной Звезды 52-й ракетной дивизии» Виктор Дешпетко.

В 2025 году Строгановская премия отметила 20-летие. По инициативе председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева размер вознаграждения лауреатам был увеличен с 500 тыс. до 750 тыс. руб. Помимо денежной премии каждый лауреат получил статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак.