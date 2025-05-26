Мэр Новосибирска назначил главного архитектора

Иван Штурбабин назначен заместителем начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска — главным архитектором города. О кадровом решении мэра Максима Кудрявцева 26 мая сообщил пресс-центр городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До этого назначения господин Штурбабин работал директором и главным архитектором ООО «Архитектурное бюро Штурбабиных». Оно является преемником архитектурного кооператива АРКО, созданного в 1988 году.

«Участвовал в разработке проектов застройки набережной в Ханты-Мансийске, реконструкции и благоустройства городских набережных в Сургуте, стал автором ряда крупных комплексных градостроительных проектов в Новосибирске. В их числе проект реконструкции городского центра детского творчества “Юниор”, жилых комплексов в разных районах города»,— отмечается в сообщении пресс-центра.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2025 года предыдущий заместитель начальника департамента — главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин покинул этот пост, который занимал с 2019 года. Департамент с сентября 2024-го возглавляет Евгений Улитко.

Валерий Лавский