В Оренбурге 12-летний ребенок пострадал на пожаре в доме

Пожар произошел в жилом доме в Оренбурге в воскресенье, 25 мая. Происшествие случилось в здании на улице Родимцева. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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В результате пожара пострадал ребенок 2013 года рождения. Предположительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

Всего за сутки на территории Оренбургской области было зарегистрировано 16 техногенных и пять ландшафтных пожаров. Их общая площадь составила свыше 3 га.

Георгий Портнов