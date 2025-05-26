В международном аэропорту Казани утром 26 мая были задержаны вылеты в Новый Уренгой, Пермь и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани три рейса задержаны более чем на два часа

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В аэропорту Казани три рейса задержаны более чем на два часа

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Среди задержанных — два рейса авиакомпании «ЮВТ Аэро»: в Новый Уренгой и Пермь. Оба должны были вылететь в 9:10, но были перенесены на 12:00. Кроме того, задержан рейс N4 250 авиакомпании «Северный Ветер» в Санкт-Петербург. Вылет перенесли с 9:30 на 11:50.

За сутки, по данным Минобороны России, с 10:00 мск 25 мая по 8:00 мск 26 мая российские средства ПВО сбили 148 беспилотников самолетного типа, следовавших со стороны Украины. В период с 20:00 мск один из них был уничтожен над территорией Татарстана.

Анар Зейналов