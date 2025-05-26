Вечером 25 мая над Татарстаном был сбит БПЛА

Вчера, 25 мая, в период с 20:00 в небе над Татарстаном был сбит один беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России.

За время массированного налета, начавшегося 25 мая в 10:00 и завершившегося 26 мая в 8:00, российскими средствами ПВО уничтожено 148 украинских дронов самолетного типа. Только с 20:00 25 мая сбито 96 БПЛА, которые пытались атаковать территории 12 регионов, включая Брянскую, Московскую, Тульскую области и Республику Татарстан.

Также в 22:05, как сообщает Росавиация, вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска. Ограничения были сняты в 00:10 26 мая.

Артём Дергунов