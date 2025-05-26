В Ульяновске переданы в суд уголовные дела группировки «УЗТС»

Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам 21 члена ОПГ «УЗТС», действовавшей в Засвияжском районе Ульяновской области. Материалы направлены в суд. Перед этим расследование дел завершилось. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В соответствии с Уголовным кодексом РФ указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет»,— говорится в сообщении.

Фигурантам уголовного дела инкриминируются создание ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации, участие в ней, вовлечение граждан в ее деятельность и финансирование ее работы. Также обвиняемым вменяется незаконное хранение огнестрельного оружия, вымогательство и мошенничество организованной группой.

На этапе предварительного расследования установлено, что члены ОПГ «УЗТС» (группировка названа в честь микрорайона, в котором располагался неработающий в настоящее время Ульяновской завод тяжелых и уникальных станков – УЗТС) насаждали на территории Засвияжского района криминальную и экстремистскую идеологию запрещенного в РФ движения АУЕ.

В числе прочего обвиняемые владели холодным и огнестрельным оружием. «Выдвигая необоснованные требования», они «неправомерно завладели денежными средствами ряда жителей региона», установили в прокуратуре.

Георгий Портнов