В Ульяновске завершено расследование уголовных дел преступной группировки «УЗТС»

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовных дел 21 члена ОПГ «УЗТС», действовавшей в Засвияжском районе Ульяновской области, сообщило ведомство в четверг, 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

СУ СКР отмечает, что деятельность обвиняемых была пресечена 6 февраля 2024 года в ходе спланированной совместной спецоперации сотрудников СУ СКР и УМВД при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии.

По версии следствия, члены ОПГ «УЗТС» (группировка так названа но названию микрорайона, где размещался ныне уже недействующий Ульяновской завод тяжелых и уникальных станков – УЗТС) «поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции и обычаи криминальной субкультуры», «продвигали идеи создания так называемой воровской власти», «формировали экстремистское мировоззрение молодежи. Среди обвиняемых также и активные участники экстремистской организации, которые исполняли роль силовой поддержки при осуществлении преступной деятельности, отмечает ведомство.

По данным следствия, основным в расследовании было уголовное дело об организации экстремистского сообщества (ст.282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), по версии следствия, обвиняемые организовали ячейку организации «АУЕ» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Однако в ходе следствия дополнительно установлены восемь эпизодов мошенничеств в отношении торговцев на рынке, девять эпизодов вымогательств, незаконного хранения оружия, вовлечение в преступную деятельность группировки несовершеннолетнего, финансирование экстремистской деятельности. Кроме того, следствием раскрыты и выделены в отдельное производство восемь уголовных дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью и разбоях прошлых лет.

В ходе обысков было конфисковано более 20 единиц оружия, в том числе автоматы и гранатомет, изъято более 3 млн руб., 50 тыс. долларов, 50 тыс. евро.

Семь обвиняемых пошли на сделку со следствием и, заключив досудебные соглашения, «изобличили соучастников преступлений». В отношении остальных 14 участников ОПГ уголовное дело направлено в общем порядке, уточняют в СУ СКР.

В отношении всех фигурантов утверждены обвинительные заключения, уголовные дела направляются в суд для рассмотрения по существу, отмечают в СУ СКР.

Андрей Васильев, Ульяновск