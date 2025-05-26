Бывший вице-мэр Челябинска осужден на пять лет условно за превышение полномочий

Советский районный суд Челябинска признал бывшего заместителя главы города Владимира Слободского виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пяти лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года. Кроме того, подсудимому запрещено занимать должности на госслужбе в течение двух лет, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что Владимир Слободской в апреле 2018 года выдал ООО «Челябинскавтотранс» разрешение на строительство десятиэтажного жилого дома на участке по улицам Сулимова, 52а и Омской, 63б. Однако у застройщика отсутствовали правоустанавливающие документы на распоряжение этой территорией. В результате компания построила здание на участке, который частично принадлежал собственникам двух соседних многоквартирных домов. Сумма причиненного ущерба составила более 2,7 млн руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», бывшего вице-мэра Челябинска задержали сотрудники УФСБ России по региону в апреле 2023 года. Тогда его отправили под домашний арест. С сентября 2023 уголовное дело рассматривается в суде. Владимир Слободской вину не признал. Гособвинитель просил назначить ему наказание в виде семи лет реального лишения свободы в колонии общего режима.