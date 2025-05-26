В Кузбассе вынесен приговор торговцам героина

Суд Юрги (Кемеровская область) вынес приговор четверым иностранным гражданам, которые занимались сбытом героина в Кузбассе и Томской области. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России. Перед судом предстали двое мужчин и две женщины в возрасте от 30 до 42 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подсудимых задержали в октябре 2023 года при попытке поставить в Кузбасс около 200 граммов героина. Полицейские тогда изъяли у злоумышленников 500 свертков с наркотическим средством. Кроме этого, были раскрыты три тайника с наркотиками в Юрге.

За незаконное хранение и сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 3, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) мужчины получили по 9 лет колонии строгого режима, их сообщницы — по 9,5 лет колонии общего режима.

Михаил Кичанов