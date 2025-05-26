Большинство принявших участие в ЭПГ депутатов гордумы Томска одержали победу

Пять из шести действующих депутатов городской думы Томска одержали победу на электронном предварительном голосовании «Единой России» (ЭПГ ЕР) перед новыми выборами. Итоги подведены на сайте ЭПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В числе победителей оказались Наталья Красницкая (одномандатный округ №14), Диана Смолева (№8), Диана Смолякова (№27), Сергей Панов (№16) и Максим Резников (№11). Так, господин Резников, возглавляющий фракцию единороссов в работающем созыве муниципального парламента, набрал в округе №11 388 голосов, опередив четырех кандидатов.

Действующий депутат Игорь Разживин в округе №7 уступил 23 голоса директору лицея №1 Надежде Селивановой.

Праймериз ЕР в Томске проходили в девяти территориальных группах и 27 одномандатных округах. Политсовет партийной организации Томска может включить кандидатов в головную часть партсписка без их участия в праймериз. В действующем созыве гордумы фракция ЕР насчитывает 14 депутатов.

Валерий Лавский