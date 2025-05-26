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Задержан ввозивший из Свердловской области контрафактные сигареты ижевчанин

Полицейские задержали ижевчанина, который незаконно ввозил партии контрафактных сигарет из Свердловской области для продажи, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. При обыске у подозреваемого нашли 3 тыс. пачек различных марок на сумму более 250 тыс. руб. Их изъяли. Установлено, что сигареты задержанный продавал знакомым в период с декабря 2024-го по май 2025 года.

Заведено уголовное дело за незаконный оборот немаркированных сигарет (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). За это преступление предусмотрено до трех лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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