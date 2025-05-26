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Полицейские Новороссийска проверяют факт прикуривания от Вечного огня

В Новороссийске полиция начала проверку после появления в интернете видео, на котором две девушки прикуривают сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент был зафиксирован очевидцами и опубликован в соцсетях. Несмотря на то что в полицию официальных заявлений не поступало, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по собственной инициативе.

Сейчас устанавливаются личности участниц и все обстоятельства происшествия. В полиции отметили, что по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям девушек дадут правовую оценку. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи расцениваются как неуважение к символам воинской славы.

Анна Гречко

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