Полицейские Новороссийска проверяют факт прикуривания от Вечного огня
В Новороссийске полиция начала проверку после появления в интернете видео, на котором две девушки прикуривают сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Инцидент был зафиксирован очевидцами и опубликован в соцсетях. Несмотря на то что в полицию официальных заявлений не поступало, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по собственной инициативе.
Сейчас устанавливаются личности участниц и все обстоятельства происшествия. В полиции отметили, что по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям девушек дадут правовую оценку. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи расцениваются как неуважение к символам воинской славы.