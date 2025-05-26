Полицейские Новороссийска проверяют факт прикуривания от Вечного огня

В Новороссийске полиция начала проверку после появления в интернете видео, на котором две девушки прикуривают сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент был зафиксирован очевидцами и опубликован в соцсетях. Несмотря на то что в полицию официальных заявлений не поступало, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по собственной инициативе.

Сейчас устанавливаются личности участниц и все обстоятельства происшествия. В полиции отметили, что по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям девушек дадут правовую оценку. В ведомстве подчеркнули, что подобные случаи расцениваются как неуважение к символам воинской славы.

Анна Гречко