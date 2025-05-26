Во Владивостоке отравились 14 студентов ДВФУ

Четырнадцать студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обратились за медпомощью с признаками отравления. Об этом сообщила прокуратура Приморского края, она проводит проверку.

Студенты пожаловались на недомогание 21 мая. В прокуратуре рассказали «РИА Новости», что все отравившиеся госпитализированы. Подробности об их самочувствии не приводятся.

Прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания студентов. Также она контролирует эпидемиологическое расследование, проводимое Роспотребнадзором.