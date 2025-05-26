Температура в Екатеринбурге на неделе поднимется почти до +30°

В Екатеринбурге в течение недели воздух прогреется почти до +30°, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Существенных осадков в городе и на территории Свердловской области не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На прошлой неделе на территории России возник антициклон, который будет малоподвижным — его центр будет мигрировать с Поволжья на Южный Урал и далее в Казахстан, из-за чего в Свердловской области установится по-летнему теплая погода в дефицитом осадком. Влияние антициклона сохранится всю неделю. В области днем 26 мая установится температура +17°..+22°, по юго-западу до +23°..+25°, на востоке и северо-востоке до +14°..+16°.

В Екатеринбурге в понедельник ожидается днем +21°..+23°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный с переходом на западный, 4-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Во вторник ночью установится температура +12°, днем +26°, в среду — ночью +15°, днем +27°, в четверг — ночью +14°, днем +28°. В пятницу ночью будет +13°, а днем воздух прогреется до +29°. На выходных температура будет держаться примерно на тех же отметках: в субботу ночью +14°, днем +28°, в воскресенье — ночью +13°, днем +26°.

Напомним, в конце прошедшей недели Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение об интенсивном снегопаде и о понижении температуры воздуха до околонулевых показателей. Наиболее сильный снегопад был зафиксирован на 142 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

Ирина Пичурина