ГИБДД предупредила свердловчан об опасностях на дорогах из-за снегопада

Госавтоинспекция Свердловской области выпустила предупреждение об интенсивном снегопаде и о понижении температуры воздуха до околонулевых показателей, что создает риск появления гололеда. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным региональной Госавтоинспекции, наиболее сильный снегопад зафиксирован на 142 км трассы Екатеринбург— Реж—Алапаевск. «Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям на летних шинах по возможности воздержаться от поездок в ночные часы на дальние расстояния до установления благоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 25 мая в регионе ожидаются заморозки. Днем 25 мая прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.

Мария Шараева