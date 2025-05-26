25 мая на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди происшествий: первое столкновение случилось из-за того, что водитель не уступил дорогу при развороте. Во втором случае причиной стало несоблюдение дистанции. Третье происшествие — наезд на самокатчика, который пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись. Четвертое ДТП также произошло из-за несоблюдения дистанции при движении автомобилей.

Всего за сутки поступило 128 сообщений о ДТП, 36 из них — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано семь водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще семеро — без водительских прав. В отделение полиции было доставлено три человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов