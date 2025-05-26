В Ростове рабочая неделя будет жаркой и дождливой

На новой рабочей неделе в Ростове ожидается жаркая и дождливая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным синоптиков, с понедельника по субботу, 26-31 мая, ожидаются кратковременные дожди и переменная облачность. Только в воскресенье, 01 июня, на время покажется солнце. Температура воздуха при этом составит от +23…+29°C днем до +15…+18°C ночью.

Скорость ветра всю неделю продержится на уровне 4-8 м/c.

Мария Хоперская