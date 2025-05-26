В Троицке задержали подростков, избивших местного жителя

Троицкие полицейские установили и доставили в участок подростков, избивших 18-летнего местного жителя из-за внезапно возникшей неприязни. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Видео с избиением жителя Троицка разместили в одной из групп социальной сети «ВКонтакте» 24 мая. По данным автора, пьяные подростки толпой избивали молодого человека, лежащего на земле, около улицы Гагарина, 74. Сотрудники правоохранительных органов изучили запись, вскоре с заявлением в полицию обратилась мама пострадавшего. После опроса местного жителя и очевидцев участников происшествия нашли. По предварительным данным, конфликт произошел из-за внезапно возникшей неприязни. С подростками проводятся необходимые мероприятия, по завершении которых будет дана правовая оценка действиям каждого из них.

Виталина Ярховска