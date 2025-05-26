Летом в Сочи запустят дополнительные электрички между горами и побережьем

С 1 июня 2025 года запустят дополнительные электрички между горным и прибрежным районами Сочи по маршруту Роза Хутор — Имеретинский курорт. Об этом сообщает пресс-служба «Кубань экспресс-пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно информации пресс-службы перевозчика, состав №6040/6039 будет ежедневно отправляться с Розы Хутор в 12:48 и прибывать в Имеретинский курорт в 13:24. Обратный рейс №6064/6063 начнет движение в 14:00 и достигнет конечной станции в 14:36.

Стоит отметить, что в 2024 году два туристических поезда, курсирующих вдоль черноморского побережья Краснодарского края,— «Сочи» и «К виноградникам у моря» — вошли в число наиболее востребованных железнодорожных маршрутов России.

«Ъ-Сочи» писал, что в курортный сезон будет запущено 13 поездов дальнего следования из северных регионов к черноморскому побережью, включая Сочи, Анапу и Новороссийск. Поезда из Архангельска, Вологды, Воркуты, Костромы, Печоры и Череповца будут отправляться в Адлер.

Мария Удовик