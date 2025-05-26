Около 3 млрд рублей получат власти Новосибирска на ввод четвертого моста

Новосибирская область получит дополнительные средства на завершение строительства четвертого моста через Обь. «Направляется почти 3 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь»,— сообщил зампредседателя Госдумы, депутата от области Александр Жуков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае прошлого года глава региона Андрей Травников подписал постановление, согласно которому срок ввода моста был перенесен на декабрь 2025 года. Тогда же в документе указывалось, что концедент будет обязан выплатить компенсацию за нарушение «исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объекта».

Изначально мост планировалось сдать в конце 2022 года. Концессионером по строительству объекта в 2017 году была выбрана «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). В прошлом году гендиректор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин заявлял, что объект может быть введен в эксплуатацию к концу 2024 года.

В марте этого года суд удовлетворил иск «Сибирской концессионной компании» о продлении сроков ввода в эксплуатацию четвертого моста через Обь в Новосибирске. Срок сдачи объекта был определен до 6 декабря текущего года. Стоимость проекта превысила на данный момент 44 млрд руб.

Александра Стрелкова