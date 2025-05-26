Около 3 млрд рублей получат власти Новосибирска на ввод четвертого моста
Новосибирская область получит дополнительные средства на завершение строительства четвертого моста через Обь. «Направляется почти 3 млрд руб., из них 2,8 млрд руб. на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь»,— сообщил зампредседателя Госдумы, депутата от области Александр Жуков.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Как писал «Ъ-Сибирь», в мае прошлого года глава региона Андрей Травников подписал постановление, согласно которому срок ввода моста был перенесен на декабрь 2025 года. Тогда же в документе указывалось, что концедент будет обязан выплатить компенсацию за нарушение «исполнения обязательства по вводу в эксплуатацию объекта».
Изначально мост планировалось сдать в конце 2022 года. Концессионером по строительству объекта в 2017 году была выбрана «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «ВИС»). В прошлом году гендиректор производственной фирмы «ВИС» Сергей Юдин заявлял, что объект может быть введен в эксплуатацию к концу 2024 года.
В марте этого года суд удовлетворил иск «Сибирской концессионной компании» о продлении сроков ввода в эксплуатацию четвертого моста через Обь в Новосибирске. Срок сдачи объекта был определен до 6 декабря текущего года. Стоимость проекта превысила на данный момент 44 млрд руб.